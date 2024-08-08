Экс-главу Астрахани Полумордвинова задержали по делу о коррупции

Бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов, его экс-заместитель Иван Сапрыкин и директор ООО «Айтиком» Виктор Федоров задержаны по подозрению в покушении на мошенничество, сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области.
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