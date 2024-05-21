Группа «Элемент» нацелена на рекордное IPO с оценкой до 140 млрд рублей

Организаторы планируемого IPO российского производителя микроэлектроники «Элемент» оценивают компанию в 117-140 млрд рублей, что может стать самым крупным размещением на "СПБ Бирже" после ноябрьских санкций США.
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