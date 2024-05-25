Алексей Бандатий: "В Молдове резко возросло употребление различных наркотических  веществ"

В Молдове за последние несколько лет резко возросло употребление различных наркотических веществ. Об этом рассказал психиатр-нарколог Алексей Бандатий, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии