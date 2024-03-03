"Договорняк" кандидата в президенты. Из окопов ответили жёстко: "Гнать из России!"

Как только увидел в первый раз по ТВ, сразу было видно, что из "скользких"...

АНГЕЛ АНГЕЛ

Партию запретить, лишить неприкосновенности, всех внести в список иноагентов, рассмотреть СК о измене Родины, интересов России и народа. Конфисковать активы с имуществом и всем семейством отправить в трудовые лагеря на 25 лет без права на УДО, для ЗОЖ, за баланду при выполнении нормы выработки, да и сыну не надо домашнюю работу будет школьную делать, лопата, кайло, тележка или пила дружба два дадут больше познаний и за одно профессию приобретет... Так что в добрый путь таким на трудовые подвиги...