"Договорняк" кандидата в президенты. Из окопов ответили жёстко: "Гнать из России!"

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Царьград Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press Кандидат в президенты Даванков недавно высказался так, что шокировал буквально всех, в том числе и наших военнослужащих.

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Комментарии
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C Major
Как только увидел в первый раз по ТВ, сразу было видно, что из &quot;скользких&quot;...
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1 час.
CM
C Major
бабла кто-то насыпал из СПС
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1 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Партию запретить, лишить неприкосновенности, всех внести в список иноагентов, рассмотреть СК о измене Родины, интересов России и народа. Конфисковать активы с имуществом и всем семейством отправить в трудовые лагеря на 25 лет без права на УДО, для ЗОЖ, за баланду при выполнении нормы выработки, да и сыну не надо домашнюю работу будет школьную делать, лопата, кайло, тележка или пила дружба два дадут больше познаний и за одно профессию приобретет... Так что в добрый путь таким на трудовые подвиги...
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41 мин.

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