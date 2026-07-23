Абхазия осталась без света из-за аварии на Ингурской ГЭС

В Абхазии произошло масштабное отключение электроэнергии. Сообщения о перебоях с электроснабжением начали поступать из разных районов республики, при этом ранее аналогичные проблемы были зафиксированы на большей части территории Грузии.
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