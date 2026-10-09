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Смех как лекарство: 10 мемов, которые сделают беременность ещё ярче

Беременность — это не просто период ожидания, это целый мир эмоций, смеха и неожиданных открытий. С одной стороны, это волшебство: поздравления, покупки крохотных вещей для малыша, бесконечные разговоры о том, как всё будет.

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