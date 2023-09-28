Оставить нельзя закрыть: Что ждёт Пашиняна в случае "удара" по 102-й русской базе в Гюмри

Политолог Юрий Лямин оценил перспективы сохранения военной базы России на территории АрменииВ минувшую среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и ЕС подталкивают Армению к выходу из ОДКБ.
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