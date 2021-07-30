Заноза

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Юрий Селиванов: Когда в голове одни тараканы

Юрий Селиванов: Когда в голове одни тараканы

Самое страшное, что произошло с украинским режимом за последние семь лет заключается в том, что банальные городские сумасшедшие киевского майдана «вышли в люди» и стали реально доминировать в местных коридорах власти Глядя на нынешнюю Украину, все больше убеждаюсь в том, что её самая большая проблема даже не нацизм, который все-таки не исключает рациональной умственной деятельности, а практически сплошное заполнение местных номенклатурных вакансий особями, коим такая деятельность в принципе не свойственна.

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Игорь Ткаченко
Да уж…
Alex
Крымская платформа - это величайшее сборище опущенных. Неспособные что-то изменить, не могущие ни на кого давить, им остаётся только жаловаться друг другу на великий Мордор.
Борис Осипов
Andrew Kley
Насчёт бомбы. В 60-е годы в журнале "Крокодил" часто печатали "Крокодильские частушки" на злобу дня. В одной из них было: "Поджигатель бомбой машет, Он грозит Отчизне нашей! С нами он не справится, Бомбою подавится!"
Вячеслав Федчук
Абсолютно мирный человек - но этого муделя-полукровку, который шумерией править собрался - лично и с удовольствием на кол посреди вашего куева посадил - и проследил - чтобы побольше зазубрин было!!!

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