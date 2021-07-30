Юрий Селиванов: Когда в голове одни тараканы

Самое страшное, что произошло с украинским режимом за последние семь лет заключается в том, что банальные городские сумасшедшие киевского майдана «вышли в люди» и стали реально доминировать в местных коридорах власти Глядя на нынешнюю Украину, все больше убеждаюсь в том, что её самая большая проблема даже не нацизм, который все-таки не исключает рациональной умственной деятельности, а практически сплошное заполнение местных номенклатурных вакансий особями, коим такая деятельность в принципе не свойственна.