В Роскачестве рассказали о новой схеме мошенников при поиске фрилансеров

Пока фрилансеры ищут способы распознать недобросовестных заказчиков, сами заказчики тоже становятся жертвами мошенниковПока фрилансеры ищут способы распознать недобросовестных заказчиков, сами заказчики тоже становятся жертвами мошенников, сообщает Роскачество.
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