Меркурис: ВС РФ показали НАТО готовность уничтожить западные F-16 на Украине

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные продемонстрировали перед Североатлантическим альянсом свою способность нанести удары по истребителям F-16, базирующимся на украинских аэродромах.
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