Live Science: цвет синяка меняется из-за распада компонентов крови под кожей

Терри Фостер, реаниматолог отделения интенсивной терапии и президент Американской ассоциации врачей скорой помощи рассказал Live Science, что цвет синяка - скопления крови под кожей, меняется из-за распада ее компонентов.
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