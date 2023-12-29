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Live Science: цвет синяка меняется из-за распада компонентов крови под кожей

Live Science: цвет синяка меняется из-за распада компонентов крови под кожей

Терри Фостер, реаниматолог отделения интенсивной терапии и президент Американской ассоциации врачей скорой помощи рассказал Live Science, что цвет синяка - скопления крови под кожей, меняется из-за распада ее компонентов.

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