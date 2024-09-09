По итогам августа Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные национальных статведомств по среднемесячной заработной плате и стоимости килограмма говядины.
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