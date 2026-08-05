День физкультурника в Шурышкарском районе пройдет с 6 по 8 августа

В Шурышкарском районе с 6 по 8 августа пройдут спортивные события, посвященные Дню физкультурника. Северян и гостей муниципалитета ждут соревнования в селах Овгорт, Лопхари, Мужи и Горки, сообщили в группе «ВКонтакте» администрации района.