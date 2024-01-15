Для детей из Строгина пройдет мастер-класс по лепке из глины

17 января семейный центр «Согласие» приглашает принять участие в новой серии мастер-классов цикла «Веселый калейдоскоп», которая проводится при поддержке нашего социального партнера МРО «Пилигрим» в Досуговом центре «Дом улитки».
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