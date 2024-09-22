«Им нужна война». В России назвали условие для мирного урегулирования на Украине

Захарова: без учета России и ее интересов урегулирование на Украине невозможно Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условие для урегулирования кризиса на Украине и подчеркнула, что это невозможно без учета интересов России.
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