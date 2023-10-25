Бойцы ВДВ и спецназ остановили колонну техники ВСУ на Запорожском направлении

Подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа Вооружённых сил России остановили колонну техники украинской армии около населённого пункта Вербовое на Запорожском направлении.
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