Война против международного права будет проиграна, Россия победит в конфликте. Глава Министерства иностранных дел Сергей Викторович Лавров: Нужна победа.
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Война против международного права будет проиграна, Россия победит в конфликте. Глава Министерства иностранных дел Сергей Викторович Лавров: Нужна победа.
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