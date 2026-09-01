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«План Лондона дестабилизировать РФ провалился. Киев вновь побежал к американцам» – Павлив

«План Лондона дестабилизировать РФ провалился. Киев вновь побежал к американцам» – Павлив

У Киева и его западных кураторов нет возможности принудить Россию к переговорам на своих условиях. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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