Пункты управления развернули связисты Восточного военного округа в Амурской области

В ходе выполнения учебных задач специалисты отработали задачи по защите информационных потоков от вирусных атак, провели анализ защищенности в режиме реального времени, а также комплекс мероприятий по сохранению информации от хакерских атак.
В ходе выполнения учебных задач специалисты отработали задачи по защите информационных потоков от вирусных атак, провели анализ защищенности в режиме реального времени, а также комплекс мероприятий по сохранению информации от хакерских атак.
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