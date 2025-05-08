Армия России продвинулась на покровском и константиновском направлениях (КАРТА)

До объявления перемирия Армия России продвинулась на Покровском и Константиновском направлениях. Российские войска вошли в восточную часть населённого пункта Троицкое на фланге Покровского направления, сообщают вражеские аналитики.
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