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Несекретные материалы

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Случайные рекорды: нефтегаз США долларом «проголосовал» за Трампа

Случайные рекорды: нефтегаз США долларом «проголосовал» за Трампа

Нефтяная и газовая промышленность США пожертвовала 7,36 миллиона долларов на нужны избирательной кампании Дональда Трампа, явно отдавая ему предпочтение перед его соперником-республиканцем Никки Хейли и действующим президентом Джо Байденом.

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