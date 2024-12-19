Русские сервисы оттянули от YouTube половину трафика

Видеохостинг YouTube теряет пользователей. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев констатировал, что на данный момент русские платформы оттянули от зарубежного видеохостинга уже половину отечественного трафика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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