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Русские сервисы оттянули от YouTube половину трафика

Русские сервисы оттянули от YouTube половину трафика

Видеохостинг YouTube теряет пользователей. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев констатировал, что на данный момент русские платформы оттянули от зарубежного видеохостинга уже половину отечественного трафика.

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