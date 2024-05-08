Швеция в НАТО – только ли против России?

Подписав соглашение о военном сотрудничестве со Стокгольмом, в Вашингтоне могут быть довольны, поскольку получили доступ к 17 шведским военным базам и значительно упрочили своё стратегическое положение в Европе, превратив Балтийское море во внутреннее озеро альянса, то есть по сути – в собственное.
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