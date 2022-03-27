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МВД о задержании Маврина: «Игрок начал вести себя неадекватно. На просьбы не реагировал, грубо выражался»

МВД РФ по Новосибирской области объяснило задержание игрока «Амкала» Василия Маврина. Инцидент произошел накануне после товарищеской игры в Новосибирске с местным одноименным клубом.

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