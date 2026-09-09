Международный день красоты заявился к нам в чудесной компании — тут же японский День хризантем, День прекрасного чудака, День плюшевого мишки (тоже по-своему красота и милота) и День дизайнера-графика, который запросто всем сделает красиво.
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