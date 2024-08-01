Областные депутаты одобрили места, где теперь будет действовать запрет на курение. Итак, делать этого нельзя: 1️⃣ На остановках общественного транспорта и в радиусе 15 метров от них; 2️⃣ В подземных и крытых надземных пешеходных переходах; 3️⃣ На территории городских лесов, скверов, парков и городских садов; 4️⃣ На парковках общего пользования на открытом воздухе; 5️⃣ В радиусе 15 метров от входов в торговые помещения или места общественного питания; 6️⃣ В радиусе 15 метров от входов в здания органов государственной и муниципальной власти.
Комментарии
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НГ
Надежда Гуменяк
Что то не видно чтобы куряк штрафовали!?!? Лет 25 уже принимали, что курить в общественных местах нельзя и что....!?!?! Однако пора менять старых депут на молодёжь, может что то радикально изменится.
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20 час.
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