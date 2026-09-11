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"Иванушки" бросят вызов группе "Моя Мишель" в шоу на МУЗ-ТВ

"Иванушки" бросят вызов группе "Моя Мишель" в шоу на МУЗ-ТВ

МУЗ ТВ "Иванушки" бросят вызов группе "Моя Мишель" в шоу на МУЗ-ТВ. Уже 12 сентября в 17:00 на телеканале МУЗ-ТВ состоится долгожданная премьера – пятый сезон шоу "Битва поколений: Новый вызов".

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