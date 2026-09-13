Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят декларацию о референдуме

Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии планируют подписать совместную декларацию с требованием к Лондону предоставить право на проведение референдумов о независимости регионов.
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