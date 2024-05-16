Клиники будущего

В начале мая президент России Владимир Путин утвердил национальные цели развития до 2030 года. К этому сроку, в частности, должна быть разработана цифровая платформа, способствующая формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни, на базе принципа управления на основе данных.