Наступление под Харьковом обнуляет «саммит мира» Зеленского – украинский генерал

Наступление России в Харьковской области ставит под вопрос целесообразность поставок западной помощи и может повлиять на так называемый «саммит мира», который хочет провести в июне этого года президент Украины Владимир Зеленский.
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