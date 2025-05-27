На Смоленщине высадили больше 2 300 га леса

Несмотря на холодную весну, посадка леса началась раньше обычного - в середине апреля Больше двух тысяч гектаров леса было высажено в Смоленской области в рамках регионального проекта “Сохранение лесов” национального проекта “Экологическое благополучие”.
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