Временный премьер Юнус: Бангладеш не допустит нарушения поставок одежды

Временные власти Бангладеш не допустят нарушения глобальной цепочки поставок готовой одежды. Об этом, ссылаясь на встречу председателя переходного правительства страны Мухаммада Юнуса с иностранными дипломатами, сообщает ТАСС.
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