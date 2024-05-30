CNN: присяжные в Нью-Йорке согласовали вердикт по делу Трампа

На суде по делу бывшего президента США Дональда Трампа, который проходит в Нью-Йорке, жюри присяжных согласовало вердикт по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс.
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