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Откуда взялись эти китайские мумии в лодках-гробах?

Откуда взялись эти китайские мумии в лодках-гробах?

Открытие генетиков опровергло прошлые предположения исследователей. Сотни мумий, найденных в Таримской котловине Синьцзян-Уйгурского автономного района, долгое время вызывали у археологов недоумение.

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