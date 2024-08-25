Шведская БМП CV9040C ВСУ была захвачена нашими бойцами на Артемовском направлении. Это уже вторая такая БМП, попавшая в руки нашей армии.
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Шведская БМП CV9040C ВСУ была захвачена нашими бойцами на Артемовском направлении. Это уже вторая такая БМП, попавшая в руки нашей армии.
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