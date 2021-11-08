США призвали стороны конфликта в Эфиопии начать переговоры о перемирии

Диалог о немедленном прекращении огня в Эфиопии должны начать эфиопские власти и все другие силы в стране, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 8 ноября в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.
Диалог о немедленном прекращении огня в Эфиопии должны начать эфиопские власти и все другие силы в стране, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 8 ноября в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.
Свежие комментарии