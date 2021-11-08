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США призвали стороны конфликта в Эфиопии начать переговоры о перемирии

США призвали стороны конфликта в Эфиопии начать переговоры о перемирии

Диалог о немедленном прекращении огня в Эфиопии должны начать эфиопские власти и все другие силы в стране, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 8 ноября в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

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