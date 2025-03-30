Судебный спор о сохранении "Дома Нарышкиной" продолжается

Администрация Тамбова оспаривает решение арбитражного суда Тамбовской области, который обязал муниципальные власти в течение года провести консервационные работы на крыше объекта культурного наследия "Дом Нарышкиной", а также разработать и согласовать проект сохранения исторического здания.
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