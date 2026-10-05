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Iran’s Oil Minister Resigns as U.S. Blockade Chokes Crude Exports

Iran’s oil minister has resigned as the U.S. blockade pushes the country’s crude exports and oil revenues toward zero, handing control of Iran’s most important industry to the head of the National Iranian Oil Company.

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