Ati Motors привлекла 20 миллионов долларов благодаря росту робототехнической отрасли Индии

В среду компания Ati Motors объявила о привлечении 20 миллионов долларов. Финансирование пришло в тот момент, когда базирующийся в Индии стартап по созданию автономных мобильных роботов (AMR) стремится к глобальной экспансии.
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