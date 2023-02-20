В Пермском крае могут построить новый металлургический завод

Потенциальный резидент экономической зоны «Пермь» уже зарегистрировал ООО.Пермский предприниматель Самир Амиров зарегистрировал ООО «Осенцовский сталепрокатный завод», который, как ожидается, станет резидентом особой экономической зоны «Пермь».
Потенциальный резидент экономической зоны «Пермь» уже зарегистрировал ООО.Пермский предприниматель Самир Амиров зарегистрировал ООО «Осенцовский сталепрокатный завод», который, как ожидается, станет резидентом особой экономической зоны «Пермь».
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