Глафира Тарханова станет мамой в пятый раз

На премьере сериала «Обоюдное согласие» Глафира Тарханова появилась с заметно округлившимся животом. 40-летняя актриса уже воспитывает четырёх сыновей вместе с мужем Алексеем Фаддеевым и готовится стать мамой в пятый раз.
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