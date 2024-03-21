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Глафира Тарханова станет мамой в пятый раз

Глафира Тарханова станет мамой в пятый раз

На премьере сериала «Обоюдное согласие» Глафира Тарханова появилась с заметно округлившимся животом. 40-летняя актриса уже воспитывает четырёх сыновей вместе с мужем Алексеем Фаддеевым и готовится стать мамой в пятый раз.

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