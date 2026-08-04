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ТАСС

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Метро Москвы подаст в суд на виновника ДТП с трамваем на Проспекте Мира

Метро Москвы подаст в суд на виновника ДТП с трамваем на Проспекте Мира

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен, под управлением которого находятся и городские трамваи, подаст в суд на виновника аварии с трамваем в районе ВДНХ, из-за которого движение рельсового транспорта остановилось на 36 минут.

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