Метро Москвы подаст в суд на виновника ДТП с трамваем на Проспекте Мира

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен, под управлением которого находятся и городские трамваи, подаст в суд на виновника аварии с трамваем в районе ВДНХ, из-за которого движение рельсового транспорта остановилось на 36 минут.
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