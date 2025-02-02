АJР: у заядлых алкоголиков не снижается уровень удовольствия от опьянения

Ученые Медицинского университета Чикаго установили, что с алкоголизмом и депрессией испытывают такой же высокий уровень возбуждения и удовольствия в состоянии опьянения, как и те, кто не страдает депрессией.
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