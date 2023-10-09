Администрация президента: Экс-глава «Нафтогаза» не является советником Майи Санду, но он консультировал власти

Администрация президента Молдовы 9 октября сообщила NM, что экс-глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев действительно консультировал молдавские власти по рекомендации Европейской комиссии и министерство энергетики по вопросам аудита долга предприятия Moldovagaz.
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