Иркутянка Алина Шишминцева стала лучшим учеником года в Иркутской области

В Иркутской области завершился ХХIV областной конкурс “Лучший ученик года”. Победу в этом престижном соревновании одержала Шишминцева Алина, ученица 10 класса средней школы №4 города Иркутска, сообщает областное правительство.
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