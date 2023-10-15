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Боец Махачев заявил, что тяжелая работа перед боем с Волкановски позади

Боец Махачев заявил, что тяжелая работа перед боем с Волкановски позади

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу Anatomy of Fighter подвел итоги подготовки к бою-реваншу против представителя Австралии Алекса Волкановски на турнире промоушена под номером 294.

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