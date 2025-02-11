В Польше призвали готовиться к вторжению опасных боевиков ВСУ

Польша должна быть готова к тому, что после завершения украинского конфликта, на ее территорию хлынет огромное количество психически больных боевиков ВСУ, которые принесут с собой большие проблемы для общества.
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