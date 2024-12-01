Опросы свидетельствуют о непопулярности президента Владимира Зеленского на Украине, что означает продолжение курса правительства страны на «тотальную войну» до последнего украинца.
Медведев: режим Зеленского продолжит настаивать на войне до последнего украинца
Комментарии
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Леонид Руси
А зачем Зеле хохлы... они же, таки, не евреи... их не жалко...
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15 час.
Галина Чужая
Зеленский понимает, что окончание СВО означает что ему уготована могила за все его деяния. Но вот что поражает. Таааакая свободолюбивая нация, которая постоянно хвасталась, что они чуть что и вжик голову власти снесут. А тут тише воды ниже травы сидят. Это доказывает только одно - всё их свободолюбие результат главного шоумена Мира - США. Сумели им в головы вбить миф о том какие они гордые и свободные... под дудку крысолова из легенды.
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15 час.
Артур Будаев
Сельма Лангерлёф. "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями". Эпизод, где Нильс спас город от крыс с помощью дудочки
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2 мин.
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