Медведев: режим Зеленского продолжит настаивать на войне до последнего украинца

Галина Чужая

Зеленский понимает, что окончание СВО означает что ему уготована могила за все его деяния. Но вот что поражает. Таааакая свободолюбивая нация, которая постоянно хвасталась, что они чуть что и вжик голову власти снесут. А тут тише воды ниже травы сидят. Это доказывает только одно - всё их свободолюбие результат главного шоумена Мира - США. Сумели им в головы вбить миф о том какие они гордые и свободные... под дудку крысолова из легенды.