Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Светлана Киселева
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Дело художника Конашенка о теракте в «Крокусе» поступило в суд

Дело художника Конашенка о теракте в «Крокусе» поступило в суд

Уголовное дело автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка* (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) об оправдании терроризма поступило в Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге.

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