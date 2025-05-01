Курьеров обязали передвигаться только на сертифицированном транспорте

С 1 мая 2025 года в Москве вступают в силу новые требования к транспорту курьеров. Согласно Единому стандарту курьерских сервисов, утвержденному Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, велосипеды и электросамокаты, используемые для доставки, должны быть сертифицированы.